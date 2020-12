KOD-Mitarbeiter in Krefeld angegriffen : Zahl der Corona-Patienten in Kliniken steigt weiter an

Aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind in Krefeld 736 Personen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

(jon) Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Fallzahlen ist in Krefeld weiter steigend. Am Sonntag (Stand: 0 Uhr) liegt dieser Wert bei 140 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Am Samstag war er noch bei 135, am Freitag bei 128. Die Gesamtzahl bestätigter Fälle seit Ausbruch der Pandemie beträgt 4.705, Samstag waren es 4.645 Fälle, Freitag 4.587. Genesen sind 3.921 Personen (Samstag: 3.876, Freitag: 3.814). Aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind somit in Krefeld 736 Personen, 15 mehr als am Samstag, elf mehr als am Freitag. Die Gesamtzahl aller im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Personen seit Ausbruch der Pandemie liegt weiterhin bei 48.

Deutlich gestiegen ist abermals die Zahl der Patienten, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus in einem Krefelder Krankenhaus liegen. Waren es am Freitag und am Samstag noch 52 Corona-Patienten, so befinden sich inzwischen 68 Krefelder mit Corona-Infektion in einer Klinik. 14 Personen liegen aktuell nach einer Corona-Infektion auf der Intensivstation, Freitag und Samstag waren es jeweils 17. Neun Personen müssen im Krankenhaus aktuell nach einer Corona-Infektion beatmet werden (Freitag und Samstag jeweils elf). Im städtischen Diagnosezentrum wurden bislang 36.244 Abstriche genommen, 2.857 sind noch offen. 18.095-mal war eine häusliche Quarantäne notwendig.