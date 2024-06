Quote klettert im Juni auf 10,7 Prozent Zahl der Arbeitslosen in Krefeld steigt weiter

Die Arbeitslosenzahlen in Krefeld steigen weiter. In der Stadt liegt die Arbeitslosenquote aktuell bei 10,7 Prozent, (Mai: 10,6%, Juni 2023: 10,6%). „Während sich in den vergangenen Monaten die Arbeitslosenzahl leicht verringerte, ist diese im Juni leicht gestiegen“, so Matthias Elvenkemper, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Krefeld/Kreis Viersen, zu den aktuellen Zahlen auf dem Arbeitsmarkt, welche 22.600 arbeitslose Personen im Agenturbezirk ausweisen, ein Anstieg von 146 im Vergleich zum Vormonat. „Die Zahl der Arbeitslosen ohne Berufsausbildung stieg um 95, die der Fachkräfte nur um 5 Personen, die in aller Regel nicht lange arbeitslos bleiben. Dies zeigt, wie wichtig es ist, dass sowohl Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie auch die Unternehmen in Aus- und Weiterbildung investieren.“