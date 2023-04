Aktuelle Berechnungen Die Zahl der Altersrentner steigt bis ins Jahr 2030 in Krefeld deutlich

(sti) Die Zahl der Krefelder, die 67 Jahre oder älter sind, wird 2030 deutlich höher sein als heute. Das teilte das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW) am gestrigen Montag mit. 67 ist nach heutigem Stand das Eintrittsalter in die Regelaltersrente. Es gilt für alle Männer und Frauen der Geburtsjahrgänge 1964 und später. Laut aktueller Bevölkerungsvorausberechnungen umfasst die Personengruppe in Krefeld im nächsten Jahr 45.404 Personen. 2030 sollen es dann 7,4 Prozent mehr, nämlich 48.773 Menschen mit Wohnsitz Krefeld sein.