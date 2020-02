Hotels in Krefeld : Rasanter Anstieg bei Übernachtungsgästen aus dem Ausland

Der Hotelneubau der französischen Kette B&B an der Ecke Philadelphiastraße und Bahnstraße ist seit 2016 fertig. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Zahl der Übernachtungen von Personen ohne deutschen Pass in 22 Krefelder Hotels ist um knapp zehn Prozent gestiegen.

Die Hotelbranche in Krefeld hat im vergangenen Jahr überdurchschnittlich von ausländischen Übernachtungsgästen profitiert. Was die Bettenauslastung insgesamt anbetrifft, liegt die Seidenstadt im Vergleich zur Quote in Nordrhein-Westfalen noch deutlich zurück. Im Landesmittel ist fast jedes zweite Bett übers Jahr gesehen belegt. 44,7 Prozent Auslastung weist das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW) in der am Dienstag veröffentlichten aktuellen Analyse aus. Zum Vergleich: Krefelds Hoteliers kommen auf 39,6 Prozent – immerhin 2,1 Prozentpunkte mehr als 2018.

In 22 Häusern standen in der Seidenstadt 1781 Betten für Übernachtungsgäste zur Verfügung. Das sind 60 Betten weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Gäste stieg um 1,2 Prozent von 150.590 auf 152.365. Der Anteil der ausländischen Gäste beträgt mit 38.577 Männern, Frauen und Kindern 25,3 Prozent. Landesweit übernachten in nordrhein-westfälischen Hotels und auf Campingplätzen 5,407 Millionen Menschen mit ausländischer Nationalität (22,2 Prozent).

In Krefeld stehen im Mittel 1,7 Übernachtungstage in der Statistik. In der Summe sind es 256.000 Übernachtungen, 1,9 Prozent mehr als im Jahr 2018. Für die Übernachtungszahlen ausländischer Gäste fällt der Anstieg deutlich aus dem Rahmen: 66.456 Übernachtungen bedeuten im Vergleich zu 60.551 ein Plus von knapp zehn Prozent – nämlich 9,8 Prozent. Für NRW ermittelte die amtliche Statistikstelle des Landes einen Anstieg um 3,4 Prozent.