In Krefeld-Hüls Youtuber kocht für Klicks

2018 erfolgte der Umbau, der zur Folge hatte, dass „wir Weihnachten kein Wohnzimmer mehr hatten, sondern in einer Baustelle saßen“, erzählt der Hülser. Die fertige Filmküche entschädigte danach für alles. Durch all die Jahre ist die Zuschauerzahl enorm gewachsen, wobei es in der Regel eine Zielgruppe ab 30 Jahren aufwärts ist, die schöne Ideen für leckeres Essen liebt. „Je nach Jahreszeit habe ich 400.000 bis 1.000.000 Zuschauer im Monat und das bei 230.000 Abonnenten“, sagt Thomas Gabriel, der nach dem Tod seiner Frau im Alleingang weitermachte. Für ihn sei es eine Umstellung gewesen vom Platz hinter der Kamera vor diese zu treten, zumal er auch den Austausch und die Diskussionen betreffend der Rezepte mit seiner Frau vermisse, fügt er leise an.