Krefeld : Yoga begleitet die Krebstherapie

Krefeld Eine Verbindung von Schulmedizin und naturheilkundlichen Verfahren soll das Lebensgefühl von Krebs-Patienten verbessern: Kondition, Körperfühl und seelische Balance. In Krefeld ist Mediveda neu.

Die erste Frage heißt immer: Wie geht es dir heute? Denn die Menschen, die zu Sushila Thoms kommen, sind in einem Ausnahmezustand. Sie alle leben mit der Diagnose Krebs, haben Operationen, Chemotherapien, Bestrahlungen hinter sich. Das bedeutet nicht nur körperliche Schwäche. „In der Regel fühlen sie sich von der Diagnose Krebs überfordert. Sie haben Ängste rund um die Krankheit, aber auch vor der Therapie“, sagt Thoms. Solche Menschen müssen körperlich und geistig wieder zu Kräften kommen. Deshalb hat die Yogalehrerin gemeinsam mit ihrem Mann Ralph Thoms das Yoga- & Gesundheitsberatungsinstitut Mediveda gegründet. Dort bieten sie „Yoga bei Krebserkrankung“ an, ein Programm, das ihres Zeichens einzigartig am Niederrhein ist. Nach Kempen und Tönisvorst soll es nun auch Kurse in Krefeld geben.