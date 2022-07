Seidenweberhaus GmbH Krefeld bleibt beim Bierpartner : Geschäftsführer Keusch – „Yayla-Arena ist gut aufgestellt“

Krefeld Trotz zufriedenstellender Situation gibt es Risiken, die den Hallen-Chef beschäftigen. Umso mehr freut er sich, dass der Bierpartner weiter erhalten bleibt.

Die Yayla-Arena steht vergleichsweise gut da. Die Buchungssituation sei gut und die Halle arbeite operativ profitabel, erklärt Arena-Geschäftsführer Paul Keusch. Überdies wurde der Vertrag mit König Pilsener verlängert. Damit wird es auch in den kommenden drei Jahren ausschließlich das Duisburger Bier im Ausschank geben.

„Unsere Buchungssituation ist sehr gut. Wir haben einige Nachholeffekte und viele Veranstaltungen, die aktuell gebucht werden“, sagt der Manager der Halle. Allerdings sieht er auch Risiken. „Wir können gar nicht alle Veranstaltungen annehmen. Uns fehlt schlicht Personal für Um- und Aufbau“, sagt er. Risiken lägen auch in der Energiesituation. „Wir sind am Fernwärmenetz angeschlossen und bekommen unsere Wärme aus der Müllverbrennung. Aber andere Hallen sind auf Gas angewiesen. Wenn es wirklich zu Engpässen kommt, ist davon auszugehen, dass unsere Branche zuerst abgehängt wird“, vermutet er. Was sich zunächst nach einem Vorteil für die Yayla-Arena anhört, könnte schnell zum Problem werden. „Theoretisch könnten wir Veranstaltungen anderer Anbieter übernehmen. Praktisch würden aber dann wohl ganze Tourneen ausfallen, und das träfe auch uns hart“, fürchtet er.