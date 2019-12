Gastronomiekonzept in Krefeld : Wurstfabrikant Sauels schließt 2020 Burger-Laden am Neumarkt

Krefeld Der Betreiber des „Burge®s“ sucht nach einem Nachfolger. Die Mitarbeiter sind informiert. Einrichtung und Lokal werden im Internet bereits angeboten.

Der Kempener Wurstfabrikant Sauels war im Sommer 2015 mit großen Hoffnungen gestartet und hatte am Neumarkt in der Innenstadt sein erstes Burger-Restaurant „Burge®s“ mit eigenen Fleisch-Produkten eröffnet. Eine Expansion war geplant. Das Krefelder Lokal sollte Modell für weitere Filialen in anderen Städten werden. Nun zieht Sauels einen Schlussstrich. „Es ist zutreffend, wir wollen im kommenden Jahr schließen. Die Mitarbeiter sind informiert“, erklärte Marc Sauels, Geschäftsführer des Fleischwaren-Unternehmens auf Anfrage unserer Redaktion.

Wirtschaftliche Aspekte seien ausschlaggebend für die Entscheidung, sagte Sauels. Vom Konzept und der Qualität der Burger sei er nach wie vor überzeugt. Das Restaurantkonzept beinhaltete „handgemachtes Casual Smart Food mit so genannten Premium-Burgern“. Derzeit sei das Unternehmen damit beschäftigt, eine Nachfolgeregelung zu finden. Vielleicht finde sich jemand der die Einrichtung übernehmen und am Standort weiterhin in der Gastronomie tätig werden wolle, sagte er. Das Burger-Restaurant wird derzeit auf einschlägigen Portalen im Internet bereits angeboten. 6500 Euro beträgt demnach die Kaltmiete. Hinzu kommen 800 Euro Nebenkosten. Der Preis für die Einrichtung ist Verhandlungssache.

Im Krefelder Stadtgebiet ist der Wettbewerb in der Burger-Szene groß. Neben den Multis Burger King und Mc Donalds, der aktuell an der Rheinstraße sein Filiale modernisiert und die am Dießemer Bruch vor wenigen Wochen in neuem Outfit vorgestellt hat, sprechen unter anderem auch Ketten wie Hans im Glück mit Sitz am Schwanenmarkt oder die Bürgerstube an der Petersstraße die gleiche Zielgruppe an. Nun zieht Sauels nach vier Jahren einen Schlussstrich und macht die Türen dicht.