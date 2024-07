Krefelder Förderverein erfüllt Herzenswunsch Tom und Timo heben im elektrischen Flieger ab

Bei ihrem Besuch bekam die Familie tolle Einblicke in die Arbeit eines Forschungsflugplatzes, inklusive eines Besuchs im Tower. Höhepunkt war der Flug. In NRW gibt es nur drei elektrische Flugzeuge. Zwei davon werden in einem Forschungsprojekt der Fachhochschule Aachen eingesetzt. „Ziel ist es, innovative Lösungen zu entwickeln, die nicht nur die Flugausbildung selbst revolutionieren, sondern auch einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten können“, erläuterte Dirk Jansen aus dem zuständigen Referat des NRW-Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr (MUNV). Für die Jungs war es ein unvergessliches Erlebnis, das der Krefelder Verein ihnen ermöglicht hat.