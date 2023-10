IHK Wirtschaftsforum Impulse in Krefeld Ministerpräsident will schnellen Neubau der Uerdinger Rheinbrücke

45 Minuten geballte Informationen zu wirtschaftlichen Fragen und deren Verknüpfung zu Fragen einer stabilen Demokratie – die 360 Teilnehmer am Wirtschaftsforum der IHK Mittlerer Niederrhein konnten einem prominenten Redner zuhören: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) war am Montagabend in die große Halle von Mercedes Herbrand in Fichtenhain gekommen. Der am Wochenende wiedergewählte Vorsitzende der Landes-CDU sprach über die aktuelle Wirtschaftspolitik im Land. Moderiert wurde der Abend von Jens Voss, Leiter der Krefelder RP-Redaktion.