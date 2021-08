Mobilität in Krefeld : Der „Fußverkehrscheck“ beginnt am Dienstag

Zur Übergabe der Urkunde „Fußverkehrscheck NRW“ kam Verkehrsminister Wüst (Mitte) im Mai nach Krefeld. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Am 24. August findet am Hauptbahnhof der erste Workshop zum Thema „Fußgängersicherheit“ statt. Bis November sollen problematische Wege in der Innenstadt und in Uerdingen abgegangen und Lösungen erarbeitet werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bärbel Kleinelsen

Im Mai hatte Oberbürgermeister Frank Meyer für die Stadt die Urkunde aus den Händen von Verkehrsminister Hendrik Wüst entgegengenommen, nun tagt der Auftakt-Workshop: der „Fußverkehrscheck“ nimmt Fahrt auf. Für Dienstag, 24. August, lädt die Stadtverwaltung von 18 bis 20 Uhr in die Räumlichkeiten des TC Seidenstadt, Am Hauptbahnhof 1, ein.

Martina Foltys-Banning, Mobilitätsmanagerin in der Stadtverwaltung, erklärt: „Beim landesweiten Fußverkehrscheck untersuchen Bürger und Experten gemeinsam die Bedingungen der Fußgängerinfrastruktur in einem bestimmten Bereich. Die Finanzierung der Expertenbegleitung erfolgt durch das Land. Konkret werden unterwegs auf einer zwei bis drei Kilometer langen Route in einer Stadt die Stärken und Schwächen des Gebietes hinsichtlich der Belange von Fußgängern ermittelt.“

Gemeinsam werden anschließend auch Verbesserungsmöglichkeiten überlegt. Das Planungsbüro dokumentiert den Rundgang und bereitet Handlungsempfehlungen für den Abschlussworkshop vor. Das können kleinere Maßnahmen wir neue Schilder sein, aber auch größere, bei denen Umbaumaßnahmen notwendig sein werden. „Mit den Fußverkehrschecks wollen wir die Belange des Fußverkehrs ganz besonders in den Fokus rücken. Immerhin werden rund 15 Prozent der Wege in Krefeld zu Fuß zurückgelegt. Zu Fuß ist jeder unterwegs, es ist gesund und kostengünstig, erzeugt weder Lärm noch Abgase“, sagt Foltys-Banning. Sie hofft, dass in Zukunft noch mehr – vor allem kurze Wege – zu Fuß gegangen werden.

Beim Auftakt-Workshop am Dienstag werden die jeweiligen Routen festgelegt, die in der Innenstadt und in Uerdingen abgangen und genauer untersucht werden sollen. „Unsere Krefelder Bürgerinnen und Bürger sind für das jeweilige Stadtgebiet echte Experten. Sie wissen um die Stellen, bei denen Probleme auftauchen“, lobt die Mobilitätsmanagerin.

Die Termine im Überblick: Auftaktworkshop am 24. August, erste Begehung zu Fuß in der Krefeld-Innenstadt am 16.September um 18 Uhr, zweite Begehung zu Fuß in Uerdingen am 28. September um 18 Uhr, Abschlussworkshops Anfang November: Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben.