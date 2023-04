Interview:mit der Superintendentin Barbara Schwahn Woran die Leute zu Ostern noch glauben

Krefeld · Es wird viel über Kirchenaustritte geschrieben. Wir wollten wissen: Was hält die, die drin bleiben? Woran glauben die Menschen? Wie wichtig ist ihnen Christus wirklich? Glaubt noch jemand an Auferstehung? Ketzerische Fragen an die Superintendentin des Kirchenkreises Krefeld-Viersen.

06.04.2023, 14:34 Uhr

„Es glauben mehr Menschen an Auferstehung, als wir denken“:.Barbara Schwahn, Superintendentin des Kirchenkreises Krefeld-Viersen. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Frau Superintendentin Schwahn, glauben die Mitglieder der Kirche noch an Auferstehung, dass es also ein Leben nach dem Sterben gibt? Oder ist das Wort nur noch eine fromme Floskel, bestenfalls ein Synonym für innerweltliche Hoffnung auf Gerechtigkeit und Frieden?