Kostenpflichtiger Inhalt: Auszeichnung in Krefeld : Wichtiger Architekturpreis für Haus am Hang

Das Haus am Hang in Hüls des Bauherrn Wolf Reinhard Leendertz hat den alle drei Jahre vergebenen Architekturpreis des BDA Linker Niederrhein bekommen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Wolf Reinhard Leendertz ist ein Feingeist, was Ästhetik in der Architektur betrifft. Am Donnerstag erhielt der Bauherr für sein Privathaus in Hüls einen seltenen Architekturpreis.