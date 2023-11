Im Kempener Feld Wohnungsbrand – Krefelder trotzt den Flammen

Krefeld · Das umsichtige Handeln eines Krefelders hat am Samstag Schlimmeres verhindert. Ein Feuer war in einem Mehrfamilienhaus an der Stadtgrenze zu St. Tönis ausgebrochen. Die St. Töniser Straße musste stadteinwärts gesperrt werden.

25.11.2023 , 15:15 Uhr

Auch Einsatzkräfte aus St. Tönis kamen den Krefelder Kollegen zur Hilfe. Foto: Leonhard Giesberts

An der Krefelder Stadtgrenze zu St. Tönis musste am Samstagvormittag ein Wohnungsbrand bekämpft werden. Betroffen war ein Mehrfamilienhaus im Bereich des Kempener Felds. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, sahen sie bereits aus dem Fenster einer Wohnung im zweiten Obergeschoss Flammen schlagen. Vorbildlich war das Handeln des betroffenen Bewohners. Trotz des Feuers bewahrte er Ruhe, schloss besonnen die Tür zum brennenden Zimmer und brachte sich erst danach in Sicherheit. Durch seine umsichtige Reaktion wurde eine Verrauchung der Fluchtwege verhindert. Weil sich die Einsatzstelle in unmittelbarer Nähe zur Stadtgrenze von St. Tönis befindet, wurde neben der Berufsfeuerwehr Krefeld auch die Freiwillige Feuerwehr aus St. Tönis alarmiert. Beide trafen nahezu zeitgleich an der Einsatzstelle ein und konnten eine Person unverletzt ins Freie bringen. Die restlichen zehn Bewohner konnten sich ebenfalls unverletzt retten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand danach rasch unter Kontrolle. Die St. Töniser Straße war für die Zeit des Einsatzes in Fahrtrichtung stadtauswärts gesperrt. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt.

(LG/ bk)