Immobilienbestand ist 385 Millionen Euro wert Wohnstätte investiert 100 Millionen Euro in Wohnungen

Krefeld · Die Wohnstätte ist verlässlicher Bauherr von Wohnungen in der Stadt Krefeld. Am Standort der ehemaligen Papierfabrik Behn sowie an der Parkstraße in Uerdingen sollen 275 neue Wohnungen entstehen.

25.07.2024 , 07:00 Uhr

Die Geschäftsführer Bastian Imig (links) und Thomas Siegert zeichnen für den Geschäftsbericht der Wohnstätte AG verantwortlich. Foto: WKR/Simon Erath