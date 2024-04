90 Jahre Herbrand Unternehmensgruppe Wohnmobil-Hausmesse startet heute bei Herbrand in Fichtenhain

Die Herbrand Unternehmensgruppe hat in Fichtenhain auf 50.000 Quadratmetern Fläche für geschätzt 15 Millionen Euro ein Mercedes-Nutzfahrzeug-Zentrum mit Arbeitsplätzen für rund 100 Mitarbeiter in Werkstatt und Verkauf gebaut. Das war 2020. Zuvor hatte das Familienunternehmen mit der Übernahme des Standorts Magdeburger Straße in Gartenstadt von der Daimler-Niederlassung Rhein-Ruhr in Krefeld auf dem Pkw-Sektor Fuß gefasst. 2021 wurde das Service- und Verkaufs-Zentrum modernisiert und in die digitale Zukunft geführt.