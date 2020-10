Kostenpflichtiger Inhalt: Kolumne KR wie Krefeld : Gentleman Hans Butzen

Jens Voss Foto: rp

Meinung Krefeld Es war ein hübsches Nachwahl-Scharmützel: SPD-Ratsherr Butzen wirft sich am Tag der Stichwahl im Moment des Sieges von Frank Meyer zum Beschützer der CDU-Kandidatin Kerstin Jensen auf. Es war auch ein Ablenkungsmanöver. Und: Butzen ist in einer Welt, die gendert, was das Zeug hält, reif für ein Seminar über Gleichberechtigung.