Ausflug in der Nähe von Krefeld : Wo sich Erdbeeren pflücken lassen

Ausflug in der Nähe von Krefeld

Krefeld Durch den gestiegenen Gaspreis gab es kurzfristig sehr viele Erdbeeren. Wer die roten Früchte selber pflücken möchte, hat am Wochenende noch die Gelegenheit dazu. Wir haben einige Adressen nahe Krefeld zusammengetragen.

Pfingsten steht vor der Tür und wer an den Feiertagen Bewegung in der frischen Luft mit Vitaminen im Magen kombinieren möchte, kann sich überlegen, zu einem der Selbstpflückfelder in der Umgebung zu fahren und sich dort mit Erdbeeren einzudecken.