DB-Anlaufstelle geschlossen Wie man jetzt im Krefelder Hauptbahnhof an Fahrkarten kommt

Dauerhaft geschlossen“ steht in dicken Großbuchstaben auf dem DIN A4-Blatt an der Glasscheibe des Reisezentrums der Deutschen Bahn (DB) im Krefelder Hauptbahnhof. Dabei wollte das Ehepaar Ria und Heinz Braun dort Tickets nach Eindhoven kaufen. In der niederländischen Stadt plante das Paar eine Fahrradtour. Nun wissen die beiden nicht mehr weiter. Gibt es im gesamten Stadtgebiet keine Anlaufstelle mehr, um Fernverkehrstickets zu kaufen?