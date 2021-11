Corona-Regeln in Krefeld : Was ist erlaubt? Wo gilt 2G?

Welche Corona-Regeln aktuell für Krefeld gelten, zeigen wir in der großen Übersicht. Foto: dpa/Robert Michael

Krefeld Die Pandemie sorgt für Einschränkungen. Wo in Krefeld 2G (Zugang nur für Geimpfte und Genesene) oder 3G (Geimpfte, Genesene und Getestete) gilt – ein Überblick.

Corona hat die Stadt fest im Griff. Es gelten massive Einschränkungen für alle Bürger. Ungeimpfte haben nicht mehr viel Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes ist in Kraft. Damit greift nun die 3G-Regel am Arbeitsplatz sowie im öffentlichen Nah- und Fernverkehr, es gelten einheitliche Testpflichten in Pflege- und Altenheimen. Das Gesetz ermöglicht zudem Corona-Eindämmungsmaßnahmen wie die Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen.

Wo in Krefeld 2G (Zugang nur für Geimpfte und Genesene) oder 3G (Geimpfte, Genesene und Getestete) gilt, zeigt ein Überblick:

Nahverkehr Die neuen Corona-Beschlüsse der Politik haben auch Auswirkungen auf die Stadtwerke Krefeld (SWK). So gilt in den Bussen und Straßenbahnen die 3G-Regelung. Fahrgäste müssen also entweder geimpft oder genesen sein oder einen maximal 24 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen können. Die Maske muss sowieso getragen werden. Die Fahrausweisprüfer der SWK werden in Zusammenarbeit mit dem kommunalen Ordnungsdienst (KOD) die Einhaltung der 3G-Regelung stichprobenartig kontrollieren. Bei Verstoß drohen Bußgelder, die mit der neuen Verordnung deutlich erhöht wurden. Auch im SWK-Service-Center am Ostwall wird neben der bestehenden Maskenpflicht künftig die 3G-Regelung greifen.

Arbeitsplatz Für Beschäftigte gilt ab sofort die 3G-Regel für den Zugang zu Betrieben. Firmen müssen das auch kontrollieren. Ungeimpfte, die nicht von zu Hause arbeiten, müssen dafür einen tagesaktuellen Schnelltest oder einen maximal 48 Stunden alten PCR-Test vorlegen.

Theater Für einen Theaterbesuch in Krefeld gilt ab sofort die 2G-Regel: Zuschauer müssen vor ihrem Besuch nachweisen, dass sie entweder von einer Corona-Erkrankung genesen oder geimpft sind, wobei die zweite Impfung länger als zwei Wochen zurückliegen muss. Ein negativer Corona-Test reicht damit nicht mehr aus. Das Theater führt außerdem wieder die Pflicht ein, auch während der Vorstellung eine medizinische Maske zu tragen. Zulässig sind FFP2-Masken oder sogenannte OP-Masken. Das Theater Krefeld und Mönchengladbach informiert auf seiner Homepage unter dem Menüpunkt „Besucherinformation“ immer über die aktuell geltenden Regeln für einen Theaterbesuch. Wer seine E-Mail-Adresse angibt, erfährt außerdem vor jedem Vorstellungsbesuch durch einen Newsletter alles Wissenswerte.

Blutspenden Zu den Blutspendeterminen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Nordrhein-Westfalen haben ab kommender Woche nur Geimpfte, Genesene und negativ Getestete Zutritt. Der Blutspendedienst West wies neben dieser 3G-Regelung zusätzlich die bereits geltende unumgängliche FFP2-Maskenpflicht bei den von ihm angebotenen Blutspendeveranstaltungen hin.

Gastronomie, Weihnachtsmarkt Angesichts der dramatisch zugespitzten Lage wurde beschlossen, dass Ungeimpfte überall da keinen Zutritt zu Freizeitveranstaltungen, Gastronomie, Hotels sowie auch körpernahen Dienstleistungen mehr bekommen sollen, wo ein bestimmter Schwellenwert überschritten wird. Kommunen dürfen jeweils auch strengere Maßnahmen einführen. Krefeld hat bereits 2G-Regeln für die Weihnachtsmärkte verhängt.

Disco, Karneval In Bereichen mit besonders hohem Infektionsrisiko – etwa in Diskotheken, Clubs oder bei Karnevalsfeiern – müssen selbst Geimpfte und Genesene dann zusätzlichen einen aktuellen negativen Test vorlegen (2G plus).

Zoo, Museen, VHS, Mediothek Im Zoo müssen alle Personen ab 16 Jahren nun einen 2G-Nachweis vor Eintritt vorlegen. Kinder bis 15 Jahre sind durch die regelmäßigen Schultests von dieser Regel ausgenommen. Gleiche Regelungen gelten in Museen, VHS und Mediothek.

Großveranstaltungen Bei Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Zuschauern gilt weiterhin eine Kapazitätsbegrenzung: Hier darf bei Veranstaltungen mit Steh- oder Sitzplätzen die über 5.000 Zuschauende hinausgehende Kapazität nur zu 50 Prozent ausgelastet werden; bei Veranstaltungen im Freien gilt dies nur für die Stehplätze. Die Einhaltung und Kontrolle von Maskenpflichten ist sicherzustellen.

Schüler Schüler gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen. Kinder bis zum Schuleintritt sind getesteten Personen gleichgestellt. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre sind von Beschränkungen auf 2G und 2G-plus ausgenommen.