Kommunalbetrieb Krefeld: Wie der Kommunalbetrieb gegen Müll kämpft

Krefeld Sauberkeit in der Stadt ist ein Thema, das Politik und Bürgerschaft gleichermaßen beschäftigt. Ein Überblick über die wichtigsten Informationen rund um Müll und dessen Beseitigung.

Journalistin in der Lokalredaktion Krefeld

(cpu) Beim Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) laufen alle Fäden in Sachen Sauberkeit in der Stadt zusammen. Lothar Lessmann, Abteilungsleiter Kommunikation und Service beim KBK, erklärt die wichtigsten Fakten.

Die Säuberung von Straßen und Gehwegen ist über die Reinigungssatzung geregelt: Dort sind die Gebühren festgelegt und Regelungen getroffen, wer wo zu Reinigen hat. Bürger können über ihren Gebührenbescheid in Erfahrung bringen, in welcher der Reinigungsklassen von ein bis acht zum Beispiel ihr Wohnhaus liegt und welche Rechte und Pflichten sie haben. Die Innenstadt hat Klasse eins und wird jeden Tag von der GSAK gereinigt.

Straßen werden per Kehrmaschine gereinigt. Auf Gehwegen, die nicht maschinell gereinigt werden können, sind so genannte Handkolonnen im Einsatz, die losen Unrat entfernen. Wenn Autos zu nah am Bordstein stehen, wird diese schwer zugängliche Fläche nicht gereinigt, weil der Aufwand über die satzungsmäßige Reinigung hinausginge. Soll dort trotzdem saubergemacht werden, ist das ein „Sondereinsatz“.