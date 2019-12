Fakten über das Lieblingsgemüse der Deutschen : Kartoffel – Wissenswertes über die tolle Knolle

Die Weltgesundheitsorganisation sagt: „Kartoffeln, Süßkartoffeln und andere stärkehaltige Knollen zählen nicht als Obst oder Gemüse“, und das Lebensmittellexikon Folgendes: „In Deutschland zählt die Kartoffel streng genommen nicht zum Gemüse sondern zu den so genannten landwirtschaftlichen Kulturen. In anderen zahlreichen Ländern ist es dagegen durchaus üblich die Kartoffel als Gemüse zu bezeichnen. In der Landwirtschaft sind Kartoffeln auch als Hackfrüchte bekannt.“. Foto: dpa/Uwe Anspach

Krefeld Fakten über des Deutschen liebstes „Gemüse“ - das möglicherweise gar keins ist.

(oli) Kaum ein Lebensmittel ist so sehr mit Deutschland verbunden wie die Kartoffel. Das liegt nicht zuletzt am „Alten Fritz“. Der Preußenkönig führt den Anbau der Erdäpfel um 1738 ein. Und schnell verbreitete sich die Kartoffel in seinem Reich. Denn die braune Erdfrucht hat klare Qualitäten: Sie ist ausgesprochen vitaminreich und enthält viel Stärke und Eiweiß. Auch lässt sie sich fast überall anbauen und gut lagern. In Deutschland ist die goldene Knolle inzwischen so weit verbreitet, dass sie fast überall und immer Saison hat. Kurios: 2003 war die Kartoffel Deutschlands Gemüse des Jahres. Aber: Die Weltgesundheitsorganisation sagt: „Kartoffeln, Süßkartoffeln und andere stärkehaltige Knollen zählen nicht als Obst oder Gemüse“, und das Lebensmittellexikon Folgendes: „In Deutschland zählt die Kartoffel streng genommen nicht zum Gemüse sondern zu den so genannten landwirtschaftlichen Kulturen. In anderen zahlreichen Ländern ist es dagegen durchaus üblich die Kartoffel als Gemüse zu bezeichnen. In der Landwirtschaft sind Kartoffeln auch als Hackfrüchte bekannt.“