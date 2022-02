Hochschule Niederrhein : Wissenschaftsministerin besucht Cyber Management Campus

Krefeld Die Hochschule Niederrhein bildet Experten aus, die Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen verhindern oder abwehren können. Isabel Pfeiffer-Poensgen machte sich ein Bild von den Entwicklungen.

IT-Sicherheit ist ein aktuelles Megathema. In Zeiten einer mehr und mehr digitalisierten und vernetzten Welt werden zunehmend Experten gesucht, die Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen verhindern oder abwehren können. An der Hochschule Niederrhein werden seit 2020 solche Experten am Cyber Management Campus (CMC) ausgebildet. Jetzt machte sich NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen ein Bild von den Entwicklungen. „Neben enormen gesellschaftlichen Chancen geht der digitale Wandel auch mit großen Herausforderungen einher, etwa mit der Bekämpfung von Cyberkriminalität oder mit dem Schutz kritischer Infrastrukturen. Um die dafür dringend benötigten Fachkräfte für IT-Sicherheit optimal auszubilden, verfolgt die Hochschule Niederrhein mit dem Cyber Management Campus einen erfolgversprechenden interdisziplinären Ansatz, den wir als Land in der aktuellen Pilotphase maßgeblich unterstützen“, sagt Ministerin Pfeiffer-Poensgen.

Nach Einführung des Bachelorstudiengangs Cyber Security Management im Wintersemester 2020/21 wird seit vergangenem Sommer auch der gleichnamige Masterstudiengang angeboten. Eine Erweiterung des bestehenden Studienangebots im Bereich der Digitalen Forensik ist geplant. Dass das Interesse am Thema IT-Sicherheit groß ist, zeigen auch die Einschreibezahlen. Diese liegen über den prognostizierten Zahlen. So haben sich insgesamt über 260 Personen in Voll- oder Teilzeit zum Studium am Cyber Campus eingeschrieben. Nahezu ein Drittel sind junge Frauen. Über den erfolgreichen Verlauf des Projekts freuen sich die Vertreter der Wirtschaft, die das Projekt seinerzeit mit großem Einsatz vorangetrieben hatten. „IT-Sicherheit ist die Voraussetzung dafür, dass die Unternehmen und Verwaltungen die Herausforderungen der Digitalisierung meistern. Denn nur, wenn die Prozesse sicher und sensible Daten geschützt sind, finden digitale Anwendungen die notwendige Akzeptanz“, sagt Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein. Insgesamt mehr als sechs Millionen Euro fließen bis zum Ende des Jahres 2023 in das Projekt Cyber Campus NRW.