Bund, Land und Kommunen sind gefordert Wirtschaftsabschwung – Krisensitzung von IHK und Politik im Landtag

Mit Blick auf die maroden Brücken am Niederrhein warnte IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz davor, dass die Qualität des Wirtschaftsstandorts in Gefahr sei: „Mit der Uerdinger Rheinbrücke und der Kardinal-Frings-Brücke in Neuss werden im zweiten Halbjahr 2023 zwei für die Hafenstandorte unserer Region wichtige Brücken für den Schwerlastverkehr gesperrt.“ Bund, Land und Kommunen seien bei dem Thema gefordert, alles zu unternehmen, um so schnell wie möglich Ersatzbauten zu realisieren. „Die Situation der Infrastruktur treibt uns auch um. Das Thema Planungsbeschleunigung insbesondere für den Ersatzbau von maroden Brücken muss angegangen werden. Angesichts begrenzter Haushaltsmittel brauchen wir eine klare Priorisierung auf den Erhalt und die Sanierung vorhandener Straßen“, erklärte Simon Rock, Landtagsabgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen. Die Abgeordneten der Region sicherten den Wirtschaftsvertretern zu, insbesondere beim Neubau der Uerdinger Rheinbrücke eine Beschleunigung der Prozesse zu unterstützen. Schließlich ist für dieses Projekt in erster Linie das Land zuständig.