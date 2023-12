Standortanalyse ernüchtert Krefeld Wirtschaft gibt Stadtverwaltung Note Vier minus

Städte und Gemeinden sowie Unternehmen nehmen gerne Bund und Länder in die Verantwortung, wenn es Schwierigkeiten gibt. Doch wie sieht es beim Miteinander der beiden Parteien auf kommunaler Ebene aus? Um es vorwegzunehmen, die Antwort lautet: irgendwo zwischen ausreichend und mangelhaft. In der Stadt Krefeld knirscht es in der Beziehung der Wirtschaft mit der Stadtverwaltung im Vergleich zum Rhein Kreis Neuss, zum Kreis Viersen und zur Stadt Mönchengladbach am heftigsten. Die vier Gebietskörperschaften liegen im Zuständigkeitsbereich der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein mit Sitz in Krefeld am Nordwall, die eine Standortanalyse mit groß angelegten Firmenbefragungen durchgeführt und die Problematik in ihrer Vollversammlung thematisiert hat.