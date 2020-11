Forschung in Krefeld : Krefeld wird Standort für Citylogistik-Pilotprojekt

Forschung in Krefeld

Krefeld In den außerhalb der Stadt gelegenen Smart-Park City Hubs, sollen Güter gebündelt und auf der letzten Meile in die Innenstädte mit nachhaltigen Verkehrsmitteln transportiert werden.

Es gehört zu den Klimaschutz-Zielen, die logistische Versorgung der Geschäfte in der Innenstadt umweltfreundlich zu gestalten. Die Hochschule Niederrhein und ihre Partner sichern sich nun Fördergelder in Höhe von 1,5 Millionen Euro für die Entwicklung von innovativen Citylogistik-Konzepten.

Ziel ist ein sauberer und wirtschaftlicher Güter- und Lieferverkehr in Innenstädten der Region. Das Projekt „SmartPark-City-Hubs“ (kurz: SpaCiH) möchte den Aufbau eines Netzes von digital verbundenen Gewerbeparks vorantreiben. Die Fördermittel aus dem Projekt stammen vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und vom Landesministeriums für Verkehr. Projektleiter ist Professor Holger Beckmann. Er möchte mit dem Projekt dazu beitragen, Verkehrsströme intelligenter zu steuern und besser zu vernetzen: „Damit können wir für die Menschen in den Städten eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität erreichen“, sagt er.

In den außerhalb der Stadt gelegenen Smart-Park City Hubs, sollen Güter gebündelt und auf der letzten Meile in die Innenstädte mit nachhaltigen Verkehrsmitteln transportiert werden. Moderne Logistik-Innovationen wie die Kombination aus Verteilzentren und Lastenrädern sollen genutzt werden, erklärte Landesverkehrsminister Hendrik Wüst bei der Übergabe des Bescheids.

Unter Einsatz einer digitalen Projekt-Plattform sollen die Transportbedürfnisse der Unternehmen koordiniert und die realen Güter in den SPaCiH zum Weitertransport gebündelt werden. Das Hub-Netzwerk soll an den Pilotstandorten Krefeld und Kreis Wesel mit ihren Häfen entwickelt werden. Ziel des Projekts ist die Reduzierung von Lieferverkehren, die Beschleunigung des Gütertransports und die Erhöhung der Nachhaltigkeit durch den Einsatz von alternativen Verkehrsmitteln. Die Projektpartner werden die Erfahrungen aus dem Entwicklungsprozess in einem Handlungsleitfaden veröffentlichen.