Warenhaus in der City droht das Aus Der stille Kampf um den Krefelder Kaufhof

Der Kaufhauskette Galeria-Karstadt-Kaufhof droht erneut die finanzielle Pleite. Ob die Filiale Krefeld überleben wird, steht in den Sternen. Bereits vor zweieinhalb Jahren mussten deren Angestellte um ihre Arbeitsplätze zittern. Rund 40 Standorte in Deutschland mussten schließen. Krefeld war nicht dabei. Die Entscheidung für deren Fortbestand soll in der Essener Konzernzentrale damals „haarscharf“ gewesen sein. Derzeit wird in Krefeld wieder gezittert.