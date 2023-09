Denkmal in Krefeld Wirbel um Fassade am Bröckske

Die Krefelder hängen an manchen Gebäuden mehr als an anderen. Das frühere Brauhaus Et Bröckske in der Innenstadt gehört dazu. Das Lokal stand lange Zeit für Leben, Genuss und Unterhaltung. Eben aus diesem Grund nahm die Stadt die Immobilie in ihre Denkmalliste auf. Nach 13 Jahren des Leerstands und Verfalls hat das Bröckske wieder eine Zukunft. Der Projektentwickler Qvadrat aus Köln investiert nach eigenen Angaben 15 Millionen Euro in das Objekt. Der Clou dabei: Die denkmalgeschützte Fassade ist Teil des Neubaus und wurde während des Abrisses des Daches, der Zwischendecken und -wände- aufwendig mit einem Stahlgerüst vor dem Einsturz gesichert. Umso größer war nun das Erstaunen zahlreicher Passanten. Gerüchte machten die Runde. Was ist mit der Fassade passiert, ist sie überhaupt noch vorhanden oder wurde sie doch noch durch eine neue ersetzt? Von der gelblichen Ursprungsfassade ist aktuelle nichts mehr zu sehen. Und auch die Geometrie der Fensteröffnungen und Laibungen scheint glatter und rechtwinkliger – neuzeitlicher.