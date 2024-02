Hintergrund: Städtebauliche Maßnahmen in Krefeld Wie das Hardenbergviertel aufgewertet werden soll – und wie die Maßnahmen wirken

Analyse | Krefeld · Manchmal ist es wie Pingpong zwischen Bürger und Stadt: Wenn Bürgervereinsvorsitzender Grünwald sagt, von einer städtebaulichen Aufwertung sei in seinem Bezirk nichts zu sehen, antwortet die Stadt mit einem langen Maßnahmenkatalog, was alles geschieht. Sichten wir die Maßnahmen und fragen, was sie wirklich bringen.

21.02.2024 , 06:10 Uhr

Auf dem Kreisverkehr am Hardenbergplatz: Manfred Grünwald, Vorsitzender des Bürgervereins Krefeld-Ost. Foto: Lothar Strücken