Jugendhilfe in Krefeld Winterfest auf dem Albrechtplatz

Besonders beliebt ist die Spiele-Aktion „Mobifant“, die regelmäßig auf dem Albrechtplatz zu finden ist. „Thomas Jansen von Mobifant ist für mich der wichtigste Mensch in Krefeld“, sagt Spielplatzpatin Bärbel Schnell und verweist auf das tolle Angebot in den Weihnachtsferien, das einmal mehr gut angenommen worden sei. Seit rund 30 Jahren fühlt sie sich mit Spielplatzpatin Renate Wanraths für den Platz im Viertel zuständig. Beide Frauen haben schon viel dort erlebt, nicht immer nur Schönes. Auch an den Gedanken an ein Drogenhilfezentrum in der Nachbarschaft mussten sie sich erst gewöhnen. Gerade, weil es auch ohne eine solche Einrichtung schon genug Probleme gebe. Doch, so Renate Wanraths: „Den Container finde ich sehr positiv.“