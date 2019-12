Aus den Stadtteilen : Stadt: Winnertzweg wird keine Fahrradstraße

Krefeld Ist der Winnertzweg für Radfahrer ohne Gefahr zu nutzen? Diese Frage beschäftigt unter anderem die Mitglieder der Bezirksvertretung Nord am heutigen Dienstag.

Die Erschließung des Winnertzwegs wird Thema in der 34. Sitzung der Bezirksvertretung Nord sein. Auf Antrag der CDU-Fraktion hatte die Verwaltung geprüft, inwieweit die Sicherheit der Radfahrer im Zuge dieser Maßnahme verbessert werden könnte. In einer Stellungnahme teilt die Fahrradbeauftragte des Fachbereichs Stadt- und Verkehsplanung, Michael Hülsmann, nun das Ergebnis seiner Untersuchungen mit.

Fahrradstraße: Als Fahrradstraße wiederum ist der Winnertzweg laut Verwaltungsvorschrift basierend auf der Straßenverkehrsordnung nicht geeignet, so die Schlussfolgerung des Experten, da der Radverkehr hier nicht die vorherrschende Verkehrsart sei (nicht vergleichbar mit den Fahrradstraßen Dionysiusstraße, Steinstraße oder Mariannenstraße). “Auf dem Winnertzweg ist nur zu Schulbeginn bzw. Schulende mit erhöhtem Schulradverkehr zu rechnen, so das eine Ausweisung als Fahrradstraße nicht befürwortet wird. Zudem fehlt dann auch die Anbindung an ein vorhandenes Radwegenetz.”

Verkehrsberuhigungen: Zurzeit befinden sich zwei so genannte Krefelder Kissen auf dem Winnertzweg, vier weitere sind in Planung. Außerdem sei eine lange Aufpflasterung am Montessoridyk vorgesehen, “so dass ausreichend genügend verkehrsdämpfende Maßnahmen zur Geschwindigkeitsberuhigung vorgesehen sind. Rasende Fahrzeuge sind dadurch hier nicht mehr anzutreffen”, schätzt Hülsmann. Laut Polizei sei es zudem in diesem Bereich seit drei Jahren zu keinem Unfall mit Radfahrer-Beteiligung mehr gekommen.