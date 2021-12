Arbeitsgemeinschaft der Städte tagt in Krefeld : Krefeld will fußgänger- und fahrradfreundlicher werden

Krefeld „Wir befinden uns als Stadt beim Ausbau der Nahmobilität auf einem guten Weg“, so Oberbürgermeister Frank Meyer bei einem Treffen von 94 Kommunen.

Die Stadt Krefeld will in den kommenden Jahren bei der Entwicklung der Verkehrs-Infrastruktur einen deutlichen Fokus auf fußgänger- und fahrradfreundliche Maßnahmen legen. Von der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen (AGFS) hat sie nun bei der jährlichen Mitgliederversammlung – diesmal digital aus dem Mercure Hotel Krefeld – eine Verlängerungsurkunde erhalten und bleibt somit Mitglied in dem kommunalen Bündnis, das sich für Verbesserungen auf dem Feld der Nahmobilität einsetzt. Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer: „Die Verlängerung unserer Mitgliedschaft in der AGFS ist ein schönes Signal, aber noch wichtiger sind die konkreten Veränderungen vor Ort. Wir befinden uns als Stadt Krefeld beim Ausbau der Nahmobilität auf einem guten Weg. Die guten Ideen aus dem Mobilitätskonzept werden wir jetzt umsetzen. Die Krefelder Promenade als zentrale Fahrradachse der Stadt ist das Herzstück unserer Pläne. Darüber hinaus werden wir weiterhin viele bestehende Radwege sanieren, Abstellmöglichkeiten schaffen, Fußwegeverbindungen optimieren und generell den Verkehr in der Stadt so umgestalten, dass Fußgängerinnen und Fußgänger, Radfahrerinnen und Radfahrer mehr Raum erhalten.“