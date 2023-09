Stadt Krefeld Wie Krefeld kinderfreundlich werden will

Die Wahl-Krefelderin koordiniert die Bemühungen der Verwaltung, Krefeld in Zukunft noch kinderfreundlicher zu machen. Sie war vorher in Fürstenwalde/ Spree in Brandenburg als Kinder und Jugendbeauftragte vor allem für die Umsetzung des Paragrafen 18a verantwortlich, der die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Kommunalverfassung zusichert.