Cradle to Cradle Krefeld will nachhaltige und kreislauffähige Baupraktiken fördern

„Cradle to Cradle“ in Kommunen kann zum Beispiel bedeuten, dass Kindertageseinrichtungen und Schulgebäude nach den C2C-Kriterien gesund und kreislauffähig gebaut werden. So kann das Gebäude nach Ende seiner Nutzungszeit zurückgebaut werden, die vorhandenen Baustoffe können in anderen Bauwerken wiedereingesetzt werden. Angesichts der Bestrebungen der deutschen Bundesregierung, die gesetzten Klimaziele zu erreichen (bis 2030 sollen die Emissionen um 65 Prozent gegenüber 1990 sinken), spielt der Bausektor eine entscheidende Rolle. Dabei steht unter anderem die Transformation des Bauwesens im Zuge der Kreislaufwirtschaftsstrategie bzw. des Cradle to Cradle-Prinzips weit oben auf der politischen Agenda.