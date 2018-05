Krefeld will in Sachen Tauben Wesel nacheifern

Krefeld Eine Gruppe von Krefelder Stadtmarketing und Kaufhof-Spitze besuchte das Weseler Stadttaubenprojekt. Es wird Modell stehen für gleichartige Lösungen. Ziel ist es, die Vermehrung der Tauben einzudämmen.

Wie gehen wir um mit immer mehr Taubendreck in der Innenstadt? Diese Frage rückte in den letzten Jahren auch in Krefeld in den Vordergrund. Auf der Suche nach Lösungsmöglichkeiten wurde die Stadt in der niederrheinischen Nachbarschaft flott fündig. Denn Wesels seit Jahren erfolgreiches Stadttaubenprojekt spricht sich rum. An Ort und Stelle sah sich gestern eine kleine Delegation aus der Seidenstadt um und nahm dankbar die Anregungen von Leiterin Silja Meyer-Suchsland und ihren Unterstützern mit nach Hause. Als Vorbild diente das Taubenhaus auf dem Kaufhof-Parkdeck - insgesamt hat Wesel bislang drei. Auch in Krefeld will der Kaufhof vorangehen, zumal das Taubenproblem rund um den Standort Neumarkt besonders akut ist.