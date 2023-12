Neue Anlaufstelle in der City Krefeld will Diskriminierung bekämpfen

Als Mitarbeiterin der Antidiskriminierungsstelle sieht Soziologin Efthimia Ntzani die Vernetzung im kommunalen Umfeld als unabdingbar, um das Thema der Benachteiligung, Ausgrenzung und Diskriminierung in den Fokus zu rücken. Ihre Beratungen kann sie neben Deutsch auch in Englisch und Griechisch anbieten. „Wünschenswert wäre es, Menschen zu erreichen, die keine Lobby haben und in den Hilfesystemen aus dem Raster fallen“, betont sie. „Gerade Hochbetagte und chronisch erkrankte Menschen erleben Benachteiligung und fühlen sich nicht gesehen. Wir schaffen in Krefeld an der Mühlenstrasse 32 einen geschützten Raum, in dem sich Menschen gegen Diskriminierung beraten und begleiten lassen können. Betroffene entscheiden ganz autonom, welche Schritte unternommen werden, um ein bestmögliches Ergebnis zu erreichen. Diskretion hat bei uns oberste Priorität.“ Ihre Kollegin Zehra Bal ergänzt: „Ich möchte behutsame Zugänge schaffen, um das Themenfeld der Antidiskriminierung zu stärken – auch durch kreative Projekte in der Kinder- und Jugendarbeit und mit psychisch erkrankten und vulnerablen Menschen. Dazu bringe ich Vorerfahrung in der Regie und Konzeption von Theaterstücken mit.“ Die Sozialpädagogin führt auch Beratungen in der türkischen Sprache durch.