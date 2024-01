Meldehalle im Rathaus ist saniert Krefeld will Bürgerservice noch digitaler aufstellen

Im Jahr 2024 will die Stadtverwaltung Krefeld ihr digitales Angebot im Bereich des Bürgerservice weiter ausbauen und auch für den persönlichen Kontakt mit den Bürgern neue Wege gehen. In diesen Prozess möchte Dezernentin Cigdem Bern die Krefelder Bürger aktiv einbeziehen und über die geplanten beziehungsweise bereits eingeführten Neuerungen informieren: „Information und Austausch sind uns sehr wichtig“, sagt sie. „Gerne beteiligen wir die Bürgerinnen und Bürger an dem Entwicklungsprozess für unsere digitalen Services und unser Vor-Ort-Angebot und nehmen Rückmeldungen auf. So können wir uns verbessern, denn schließlich ist das Ziel unserer Arbeit, den Ansprüchen an einen kundenfreundlichen Bürgerservice gerecht zu werden.“