Lösungen aus einer Hand Krefeld will Bedingungen fürs Wohnen verbessern

Krefeld · Der Stadtrat soll in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 7. März, entscheiden, ob in der Verwaltung ein neuer „Fachbereich Wohnen“ eingerichtet wird.

22.02.2024 , 14:22 Uhr

Sozialdezernentin Sabine Lauxen sagt: „Wir wollen in Krefeld gute Wohnverhältnisse für alle Bürgerinnen und Bürger schaffen.“ Foto: Lammertz, Thomas (lamm)