Demo durch die City Wieder Streiks im Krefelder Nahverkehr

Der Streik im öffentlichen Dienst in Krefeld geht in die nächste Runde. Im Öffentlichen Personennahverkehr hat die Gewerkschaft Verdi erneut zum Warnstreik aufgerufen. Konkret geht es um Freitag, 3. März. Die SWK-Mobil reagiert auf diesen Streik-Aufruf mit einem Notfahrplan. „Die SWK plant, die Straßenbahnlinien 041, 042, 043 und 044 am Freitag komplett durch Busse zu ersetzen“, so SWK-Sprecher Dirk Höstermann. „Diese fahren nach der üblichen Straßenbahn-Taktung, es ist aber mit Verspätungen und einzelnen Ausfällen zu rechnen. Die Stadtwerke bitten um Verständnis und empfiehlt Fahrgästen, den Echtzeit-Infodienst „SWK live“ über die SWK-App zu nutzen (swk.de/live), um auf dem Laufenden zu bleiben. Dort stehen Mitarbeitende der SWK für Fragen zu den verschiedenen Linienverbindungen zur Verfügung.