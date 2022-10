Einsatz Alte Krefelder Straße : Feuer im Hochhaus an der Alten Gladbacher Straße

Krefeld Seit 20 Jahren steht es leer und verfällt. Weil es wieder zu Vorfällen kommt, bei denen Feuerwehr und Polizei gefragt sind, hat das Gebäude den Namen „Horror-Hochhaus“ bekommen. Jetzt gab es wieder einen Einsatz.

(ped) Wieder ein Feuer im verlassenen Hochhaus an der Alten Gladbacher Straße. Am Dienstagnachmittag hat es zum wiederholten Mal in dem Gebäude gebrannt, das in Krefeld bereits als „Horror-Hochhaus“ bekannt ist. Nach ersten Erkenntnissen war ein Sperrmüllhaufen in der zweiten Etage in Flammen aufgegangen und brannte in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr der Wachen 1 und 2 sowie der Rettungsdienst und die Polizei. Der gesamte Einsatz dauerte etwa eine Dreiviertelstunde.