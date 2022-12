Im gleichen Haus in Krefeld Erneut Brand an Alte Linner Straße

Krefeld · Die Feuerwehr Krefeld ist am Sonntagabend erneut zu dem Haus an der Alten Linner Straße gerufen worden, in dem es in der Nacht zu Sonntag gebrannt hatte.

19.12.2022, 17:44 Uhr

