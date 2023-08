Ab sofort In der City gibt es wieder bewachte Fahrradplätze

(vo) Ab sofort ist in Krefeld wieder jeden Samstag von 10 bis 18 Uhr sowie bei Innenstadt-Veranstaltungen und an verkaufsoffenen Sonntagen ein bewachter Fahrradparkplatz zum sicheren Abstellen der Räder geöffnet. Die Stadt hat hierfür ein leerstehendes Ladenlokal an der Neuen Linner Straße 95 angemietet und erneut die Krefelder Radstation der Diakonie mit der Betreuung beauftragt. Die Mitarbeitenden bieten während der Öffnungszeiten auch eine Radreinigung gegen einen Obolus von zehn Euro an. An Veranstaltungstagen in der Innenstadt wird außerdem kodiert. Zusätzlich soll noch eine Gepäcklagerung ermöglicht werden. Wie immer setzt die Stadt bei der Nutzung des bewachten Parkplatzes auf das Motto „Zahle, was dir dein bewachter Platz wert ist.“ Im kommenden Jahr soll der bewachte Fahrradparkplatz abgelöst werden: Dann ist geplant, festinstallierte Radhäuser in der Innenstadt aufzustellen.