Krefeld : Wiedenhofstraße wird zur Fußgängerzone

Krefeld Die Mehrheit steht: Die Wiedenhofstraße soll für normalen Autoverkehr gesperrt werden; für Anwohner soll es Ausnahmen geben. Die Hoffnung der Befürworter: dass die Aufenthaltsqualität des Platzes an der Alten Kirche steigt.

(vo) „Wir freuen uns sehr, dass die von uns seit langem geforderte Umwidmung der Wiedenhofstraße am Platz an der Alten Kirche in eine Fußgängerzone nun kommt“, sagt Anke Drießen-Seeger, SPD-Fraktionssprecherin in der Bezirksvertretung Mitte (BZV) und im Rat für den Wahlbezirk Neumarkt. In der Vorlage der Verwaltung, über die die BZV Mitte am Donnerstag, 4. Juni, beraten wird, wird die „Umwidmung der Wiedenhofstraße zwischen Evertsstraße und Parkplatz Willy-Göldenbachs-Platz und der jeweils angrenzenden Straßen zur Fußgängerzone“ erläutert. Darin heißt es: „Aus verkehrsplanerischer Sicht ist eine Sperrung der Straße und Umwandlung in eine Fußgängerzone unkritisch.“