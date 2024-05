Großes Bauprojekt in Krefeld Wichtiger Lückenschluss für Promenade – wie sich der Bereich Trift/ Kuhleshütte verändert

Die Arbeiten in Oppum sind schon in vollem Gange. Die alte Eisenbahnbrücke Kuhleshütte, die über die Straße „Weiden“ führt, wird aktuell von der Deutschen Bahn aufwendig erneuert. Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Anschließend soll die Krefelder Promenade weiter ausgebaut und die Lücke zwischen der Gesamtschule am Botanischen Garten und der bereits bestehenden Strecke Richtung Hauptfeuerwache geschlossen werden. Die Bezirksvertreter Oppum-Linn nahmen die weitere Planung in ihrer jüngsten Sitzung zur Kenntnis. Der Planungsausschuss kann nun in seiner Sitzung am 18. Juni über das rund 1,8 Millionen Euro teure Teilprojekt entscheiden.