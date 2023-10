Für die Krefelder Tafel Wie bei „Wetten dass?“ - Krefelder Ratsherr wettet gegen die Bürgerschaft

In der Tradition der ZDF-Sendung „Wetten dass?“ stellt Ratsherr Ralf Krings (Freie Wähler) seine eigene Stadtwette zur 650-Jahr-Feier Krefelds vor. Krings wettet, „dass es die Krefelder Bürgerinnen und Bürger nicht schaffen, am Samstag, 28. Oktober, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr einen 7,5-Tonnen-Lkw mit haltbaren Lebensmitteln zu füllen“. Sollte Krings die Wette verlieren, spendet er 1.373 Euro aus eigenen Mitteln an die Krefelder Tafel. Die Lebensmittel gehen ebenfalls an die Tafel. Willkommen sind Lebensmittel die noch haltbar sind – von Konserven über Nudeln, Brot bis zu Gemüse und Obst. Produkte, die gekühlt werden müssen oder leicht verderben, können nicht angenommen werden. Unterstützt wird Krings von der Firma Krex, die den Lkw kostenlos zur Verfügung stellt, und den Freien Wählern, die ein Hilfsteam stellen. „Ich hatte das Gefühl, es müssten auch die Krefelder, denen es nicht so gut geht, von den Feierlichkeiten rund ums Stadtjubiläum profitieren“, sagt Krings und hofft, die Wette „mit Pauken und Trompeten“ zu verlieren.