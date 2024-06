Neue Anlage im indischen Andhra Pradesh feierlich eingeweiht Wie Siempelkamp in Indien seine Stellung ausbaut

Es ist ohne Übertreibung eine Nachricht, deren Bedeutung sich erst im globalen Kontext erschließt: Der Krefelder Maschinenbauer Siempelkamp baut seine Stellung in der holzverarbeitenden Industrie Indiens weiter aus. Das ist nicht nur gut für das Unternehmen, es passt auch in einen geopolitischen Rahmen, in dem die deutsche Industrie und Wirtschaft ihre einseitige Abhängigkeit von China abzubauen versuchen. Die Nachricht also: Im indischen Andhra Pradesh wurde die erste Platte auf einer Siempelkamp-Anlage zur sogenannten MDF-Produktion (MDF: Mitteldichte Faserplatten) beim indischen Unternehmen Century Plyboards (India) Ltd. (CPIL) gefertigt.