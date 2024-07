Dienstags am Behnisch-Haus, freitags mit Foodtrucks Wie sich der Westwall-Markt in Krefeld verändern soll

Der Westwall-Markt soll umziehen – zumindest am Dienstag, und zwar ans Behnisch-Haus: Diese Nachricht schlug am Wochenende insbesondere in den sozialen Netzwerken hohe Wellen, gilt der Markt zwar einerseits seit Jahren aufgrund schwindender Kundschaft und eines schwindenden Angebots als Sorgenkind, ist aber gleichermaßen für viele Krefelderinnen und Krefelder eine Institution. Nun stellte die Stadtverwaltung ihre Pläne auch der Öffentlichkeit genauer vor – und betonte zugleich: Das alles seien noch Ideen, die in Zusammenarbeit mit den Marktbeschickern weiterentwickelt werden sollen.