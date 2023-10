Reaktionen auf den Krieg Israels gegen die Hamas Wie Schulen in Krefeld den Nahost-Konflikt verarbeiten

Auch das Moltke-Gymnasium hat ein abgestimmtes Verfahren erarbeitet, und zwar gleich am ersten Schultag nach den Herbstferien, wie Schulleiter Thomas Zöllner berichtet. Er lobt eine Handreichung der Bezirksregierung, die den Schulen zum Schulbeginn übermittelt wurde. Am Moltke haben sich am ersten Schultag Vertreter der Fachschaften Religion, Philosophie, Sozialwissenschaften, Politik und Erdkunde abgestimmt, „wer was in welcher Jahrgangsstufe macht“. Konfliktbeladene Vorfälle habe es am Moltke nicht gegeben. „Die Schüler sind sehr interessiert an dem Thema und an Hintergrundwissen“, sagt er. Das Moltke, an dem eine Amnesty-Schülergruppe aktiv ist, arbeitet zudem mit dem Amnesty-Betreuer Peter-Michael Friedrich zusammen.