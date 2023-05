Filiale Krefeld schließt Wie Primark mit Mitarbeitern umgeht

Die Primark-Filiale in Krefeld im ehemaligen Horten-Haus wird geschlossen. Der Mietvertrag läuft 2024 aus. Die irische Textildiscounterkette will ihr Deutschland-Geschäft neu aufstellen und Standorte aufgeben, andere umbauen und neue eröffnen. Krefeld fällt durchs Raster. Primark wolle damit „Kannibalisierung“ entgehen – sprich Standorte in unmittelbarer Nähe zur Seidenstadt stärken (wir berichteten).