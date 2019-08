Berufstrainingszentrum in Krefeld : Wie Menschen wieder Arbeiten lernen

Krefeld Burn-Out, Arbeitslosigkeit oder Mobbing: Im Berufstrainingszentrum sollen Teilnehmer mit psychischen Erkrankungen ihren Weg zurück in den Arbeitsmarkt finden. Sie lernen, sich zu organisieren, aber auch „Nein-Sagen.“

Vor gut zwei Jahren hat dort ein Standort des Berufstrainingszentrum der Stiftung Bildung und Handwerk eröffnet, die ihren Sitz in Paderborn hat. Dort wurde schon vor mehr als 20 Jahren ein Berufstrainingszentrum eröffnet, 2016 folgte eins in Bielefeld und seit 2017 gibt es die Station in Krefeld. „Der Bedarf ist auf jeden Fall da“, erzählt die Psychologin und Leiterin Roxana Gladis. Das Angebot richtet sich an alle Personen, die durch eine psychische Erkrankung in ihrem Berufsleben eingeschränkt sind, die ihren Job verloren haben, aber auch an diejenigen, die eine berufliche Orientierung bekommen wollen. „Die Gründe, warum Menschen zu uns kommen sind ganz unterschiedlich“, sagt auch Roxana Gladis. Denn von psychischen Erkrankungen seien Menschen aller Altersklassen und aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern betroffen.

Im Krefelder Berufstrainingszentrum sollen die Teilnehmer wieder schrittweise an das Berufsleben herangeführt werden. „Unser Kerngeschäft ist die Integrationsmaßnahme“, sagt Gladis. Dabei werden die Teilnehmer zwölf Monate in einem bestimmten Bereich eingesetzt – sie arbeiten in der Küche mit Catering, in der Werkstatt, werden in der Lagerlogistik oder Verwaltung tätig oder fertigen verschiedene Textilien und Dekorationsstücke an. Die Wahl orientiert sich an den Interessen und den Vorkenntnissen der Betroffenen. Ein fachpraktischer Trainer leitet die Teilnehmer an, unterstützt wird er durch Ergotherapeuten, Psychologen und Sozialarbeitern. Es geht aber nicht in erster Linie darum, sich Fachwissen anzueignen. Vielmehr sollten die Grundarbeitsfähigkeiten trainiert werden. „Wer lange aus dem Berufsleben heraus war, der muss sich überhaupt erst einmal wieder an eine Tagesstruktur gewöhnen“, sagt Gladis. Während einige erst einmal lernen müssen ihren Tag und ihre Aufgaben zu strukturieren und zu organisieren, gibt es auch Teilnehmer mit einem anderen Bedarf. „Sie lernen „Nein-zu-sagen“, wenn das eigene Pensum erreicht ist. Wir zeigen Strategien auf, wie sie mit Stress umgehen und wie sie bei Konflikten reagieren können.“ „Selbstfürsorge ist ein wichtiges Stichwort“, sagt Gladis.